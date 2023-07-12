Прем'єрка Естонії пояснила, з чим пов’язані точні терміни вступу України до НАТО

У НАТО ніхто не хоче вступати безпосередньо у війну, ніхто не хоче поширювати гарантії за п'ятою статтею

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила журналістам після ухвалення підсумкового комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, що країни-члени Альянсу дуже серйозно ставляться до питання про вступ України, але не можуть назвати точних термінів, доки триває війна.

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Президент України Володимир Зеленський раніше назвав позицію НАТО безпрецедентною та абсурдною.

«Звичайно, я розумію розчарування президента Зеленського, тому що він хоче жити у мирі, як і ми живемо у мирі, хто перебуває в НАТО. Але це те, що ми можемо запропонувати зараз», – сказала Каллас, коментуючи критику українського президента.

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На думку прем'єрки Естонії, назвати конкретні терміни вступу України до НАТО неможливо, оскільки це питання пов'язане зі строками закінчення війни.

«Ніхто не хоче вступати безпосередньо у війну, ніхто не хоче поширювати гарантії за п'ятою статтею (про колективну оборону – ред.), поки йде війна. Ось чому це пов'язано із закінченням війни і не може бути зафіксовано письмово, тому що тоді також доведеться визначити, як і коли закінчиться війна, а ми цього не знаємо», – цитує Каллас естонська мовна компанія ERR.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

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Крім того, деякі учасники саміту НАТО оголосили про нову військову допомогу для України. Німеччина, хоча виступає проти надання Україні чітких гарантій стосовно вступу до Альянсу, проте планує значний пакет військової допомоги, включаючи бронетехніку, протиповітряну оборону, артилерійські снаряди та безпілотні апарати, загальною вартістю майже 600 млн євро.

Водночас Франція планує передати Україні далекобійні крилаті ракети Scalp, що дозволять завдавати удару по цілях у тилу Росії. Польща, своєю чергою, розглядає можливість вислання своїх військ на територію України як миротворців, за умови припинення вогню.