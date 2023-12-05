«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»

З початку року «Енергоатомом» сплачено ДП «Гарантований покупець» за послугу ПСО 113,3 млрд грн

«Енергоатом» не накопичує нові борги перед «Гарантованим покупцем»

Компанія «Енергоатом» сплатила понад 5,8 млрд грн авансових платежів прогнозованої вартості фінансування пільгових тарифів для населення за грудень, щоб не допускати утворення нової простроченої заборгованості, повідомляють в компанії.

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Згідно з повідомленням, станом на 1 грудня 2023 року ДП «НАЕК «Енергоатом» сплатило ДП «Гарантований покупець» 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО за грудень.

Також Компанією сплачено 100% від фактичної вартості послуги ПСО по пільгових тарифах для населення за вересень-жовтень. В листопаді компенсація склала 14,3 млрд грн і буде доведена до 100% після надходження акту приймання-передачі послуги за минулий місяць.

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З початку року «Енергоатомом» сплачено ДП «Гарантований покупець» за послугу ПСО 113,3 млрд грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей. На думку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса, «Енергоатом» має використати регуляторні покращення на ринку електроенергії України для того, щоб до прогнозних 17 млрд грн боргу на кінець року додатково зменшити заборгованість на 0,5-1 млрд грн.