Сенат США схвалив проєкт для уникнення шатдауну

Ухвалений законопроєкт не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю та Україні

15 листопада Сенат США ухвалив тимчасовий законопроєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду. Про це повідомляє CNN.

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Сенат ухвалив законопроєкт 87 голосами, проти висловилися 11 сенаторів.

Перед цим документ був схвалений Палатою представників. Тепер його направлять президенту Джо Байдену для підписання.

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Наразі державне фінансування закінчується наприкінці тижня, у п’ятницю, 17 листопада.Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування пріоритетних напрямків до 19 січня. Продовжується фінансування роботи урядових програм та відомств, що займаються питаннями сільського господарства, енергетики, військового будівництва, транспорту та житла. Фінансування роботи інших відомств пропонують продовжити до 2 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю.