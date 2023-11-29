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Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні
Мобільний клас з вивчення Голодомору
фото з відкритих джерел

Курс вивчення Голодомору включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року

Уряд канадської провінції Онтаріо ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми. Про це повідомляє CBC News.

Курс вивчення радянського злочину включать до програми історії Канади для 10-го класу від вересня 2025 року. 

На пресконференції 28 листопада міністр освіти Канади Стівен Лечче сказав, що розширення предмету допоможе дітям зрозуміти вплив Голодомору на українську громаду в Канаді та зробити висновки з тієї частини історії.

«Цей голод проти українського народу був актом геноциду, і наш обов’язок як канадців пам’ятати про це. Я сповнений рішучості зміцнити освіту на основі наших спільних цінностей, зокрема шляхом обов'язкового вивчення жахів державних переслідувань українців під час Голодомору в історії Канади в 10 класі», – сказав Лечче.

Провінція Онтаріо також виділяє $400 тис. на підтримку Національного туру з підвищення обізнаності про Голодомор (The Holodomor National Awareness Tour) та мобільного класу з вивчення Голодомору. Фінансування дозволить мобільному класу подорожувати школами провінції та залучати учнів 6-12 класів до експериментального навчання.

Лекції у мобільному класі Голодомору вже прослухали понад 70 тис. людей по всій Канаді та учні з понад 500 канадських шкіл.

Національний інформаційний тур про Голодомор був розроблений у 2014 році Канадсько-Українською Фундацією.

Зазначимо, Канада стала першою країною у світі, яка у 2008 році визнала Голодомор геноцидом українців.

Нагадаємо, план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.

Теги: Голодомор 1932-1933 років навчання фінансування Канада

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