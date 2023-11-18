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Всеукраїнська Енергетична Асамблея закликає до вирішення проблеми боргів держшахт за електроенергію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Всеукраїнська Енергетична Асамблея закликає до вирішення проблеми боргів держшахт за електроенергію
На початку повномасштабного вторгнення Міненерго та Кабінет Міністрів заборонили на час воєнного стану відключати від електропостачання деяких споживачів
фото з відкритих джерел

Дуже гостро ситуація боргів державних шахт впливає на постачальників електроенергії у прифронтових регіонах

Всеукраїнська Енергетична Асамблея закликає до вирішення проблеми боргів державних шахт за спожиту електроенергію, бо це має негативний вплив на весь енергетичний сектор України. Про це йдеться у листі Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї (ВЕА) до Міністерства енергетики.

В ньому зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Міненерго та Кабінет Міністрів заборонили на час воєнного стану відключати від електропостачання деяких споживачів.

В Асамблеї додали, що це дозволило забезпечити більшість медичних закладів, військові та силові структури, та деякі соціально важливі структури безкоштовною електроенергією.

«Але, на жаль, такі обмеження також призводять до ситуації, коли підприємства в яких є можливість оплачувати рахунки системно накопичують величезні заборгованості. Зокрема, наразі сформувались значні борги у державних вуглевидобувних підприємств, які не сплачують за спожиту електроенергію перед постачальниками», – підкреслюють в листі.

У ВЕА наголосили, що дуже гостро ситуація боргів державних шахт впливає на постачальників електроенергії у прифронтових регіонах, особливо в Донецькій області.

«Через зростаючі борги постачальники електроенергії не можуть належно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими учасниками енергоринку, що у підсумку негативно впливає на весь енергетичний сектор. Також це ставить під загрозу забезпечення електроенергією інших споживачів», – йдеться в листі.

Асамблея зазначає, що про борги раніше заявляв системний оператор НЕК «Укренерго». Компанія запропонувала комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Раді національної безпеки і оборони України, Кабінету міністрів України та Міністерству енергетики України пропозиції щодо змін до законів України для погашення цих боргів.

«Звертаємося до Вас (Міністерства енергетики - ред.), із проханням щодо вирішення питання фінансування підприємств-боржників для погашення заборгованості, яка утворилась перед постачальниками електроенергії, а також розглянути запропоновані НЕК «Укренерго» законодавчі ініціативи для зменшення боргів. Вирішення цієї проблеми дозволить забезпечити більш стабільну роботу постачальників, що дуже важливо для сталого проходження осінньо-зимового максимуму», – підсумували у ВЕА.

Раніше «Укренерго» запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів державних шахт.

Теги: Міненерго військові фінансування Укренерго

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Економіка

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