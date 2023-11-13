Лідер республіканців у Сенаті США прокоментував блокування допомоги Україні

Мітч Макконнелл заявив, що припинення допомоги Україні стало б величезним кроком назад для США

МакКоннелл: «Я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні»

Лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

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«Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні», – заявив МакКоннелл.

МакКоннелл висловив переконання, що припинення надання допомоги Україні було б «величезним кроком назад для Сполучених Штатів» і «для репутації країни як лідера вільного світу».

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Водночас сенатор назвав пакет допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив Конгрес ухвалити в рамках запиту на 106 мільярдів доларів для Ізраїлю, України та Тайваню «не розумним», хоча й наполягав на його ухваленні й виступав проти розділення допомоги.

За словами особи, знайомої з ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, за тиждень до закінчення терміну фінансування уряду МакКоннелл повідомив раднику Байдена з національної безпеки Джейку Саллівану, що Конгрес «не зможе» ухвалити повний пакет, включно з грошима для України.

Зазначається, що продовжуючи наполягати на наданні допомоги, МакКоннелл не намагається тиснути на своїх колег чи Палату представників, очолювану республіканцями. Він говорив з новим спікером Майком Джонсоном, але, за його словами, він просто повторив йому те, що публічно говорив про Україну протягом кількох місяців.

«Переконувати інших – це не моя робота», – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю.

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