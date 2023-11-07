Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ
Лідери Республіканської партії обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування
фото: NBC

Майк Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня

Члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету. Про це повідомляє NBC.

Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібралися з командою в понеділок увечері, щоб розглянути свої варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну 17 листопада.

Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть Палаті представників і Сенату більше часу для ухвалення та обговорення всіх 12 законопроєктів про асигнування.

Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.

Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроєкти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроєктів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.

Шатдаун – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Раніше повідомлялося, що глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього. 

До слова, ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

Теги: бюджет партії фінансування навчання Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
28 жовтня, 03:20
У середу, 25 жовтня, українські пілоти уже розпочали польоти на F-16
Сьогодні українські пілоти в США почали підготовку на F-16
25 жовтня, 20:06
Економіка Німеччини відновлюється максимально повільно
Чому погіршується економіка Німеччини: промовисті дані дослідження
25 жовтня, 12:32
Перша партія винищувачів F-16 від Данії надійде в України навесні 2024 року
Пілоти ЗСУ скоро літатимуть на винищувачах, але є нюанс
22 жовтня, 12:30
Данілов висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16
Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться
21 жовтня, 16:47
Для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують, пояснив експерт
Бюджет втрачає мільярди гривень через ігнорування проблеми нелегального сегменту грального бізнесу, – Кушнірук
16 жовтня, 18:38
Зруйнований ракетою ХАМАС будинок у Седоті
Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі
15 жовтня, 19:41
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції
15 жовтня, 06:17
Глава Пентагону Ллойд Остін
Глава Пентагону відповів, чи зможуть США одночасно надавати допомогу Україні й Ізраїлю
13 жовтня, 02:20

Соціум

Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
У Нігерії стався вибух у посольстві Канади: є загиблі
Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ
Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ
NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище
NYT: Позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище
Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ
Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
35K
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
17K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
11K
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
11K
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
9909
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Вчора, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Вчора, 03:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту