Палата представників США шукає стратегію, щоб уникнути шатдауну – ЗМІ

Майк Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня

Члени Палати представників США досі не вирішили як саме уникнути шатдауну після 17 листопада, коли закінчиться дія тимчасового бюджету. Про це повідомляє NBC.

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Новий спікер Республіканської партії Майк Джонсон зібралися з командою в понеділок увечері, щоб розглянути свої варіанти, як залишити уряд відкритим після кінцевого терміну 17 листопада.

Минулого тижня Джонсон заявив, що він вважає за краще прийняти резолюцію, яка буде діяти до 15 січня, що дозволить уряду працювати протягом свят і дасть Палаті представників і Сенату більше часу для ухвалення та обговорення всіх 12 законопроєктів про асигнування.

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Але під час закритої зустрічі в понеділок лідери Республіканської партії також обговорили ідею, яка передбачає поетапне, короткострокове тимчасове фінансування.

Згідно з останньою пропозицією, республіканці винесуть три-чотири законопроєкти про фінансування до 7 грудня, а решту законопроєктів про витрати розглянуть окремо до 19 січня.

Шатдаун – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Раніше повідомлялося, що глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього.

До слова, ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.