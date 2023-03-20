«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною

«Южно-Українська АЕС» витратить 31 млн грн на будівельні роботи

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 9 березня без використання електронної системи уклав угоду з фірмою «Енергопромбуд» про будівельні роботи на Південноукраїнській АЕС на 31 мільйон гривень. Про це повідомляють «Наші гроші», посилаючись на систему «Прозорро».

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До травня на Південноукраїнській АЕС улаштують тимчасові штучні захисні споруди.

Значна частина підряду припадає на придбання 4 680 біг-бегів. У підсумковій відомості ресурсів на них припадає 14 млн грн (без ПДВ). Ці біг-беги вказані по ціні 3 029 грн за штуку. Технічні характеристики невідомі, але кошториси включають навантаження і розвантаження автокраном вантажів до 1,5 т з уточненням, що йдеться про біг-беги.

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У відкритих джерелах порожні біг-беги різних видів коштують близько 300-600 грн, що принаймні вп’ятеро дешевше. Наприклад, в інтернет-магазині «ПрофіПак» найдорожчі поліпропіленові біг-беги 230х85х85 см із фартухом, глухим дном та чотирма петлями продаються по 619 грн. Вони мають щільність 160 г/кв. м і вантажопідйомність 1,5 т.

Виробник «Vialplus» продає біг-беги різних розмірів для кар’єрів із фартухом, глухим дном, чотирма петлями, щільністю 110-180 г/кв. м вантажопідйомністю 0,5-2 т. Серед них, наприклад, біг-беги розміром 90х90х160 см і щільністю 130 г/кв. м коштують 194 грн.

Тому навіть якщо атомники купили біг-беги відразу заповнені піском чи землею, то вони б не могли коштувати 3 тисячі гривень за штуку. Оскільки півтори тони такого наповнювача коштують в десятки разів дешевше.

Директоркою вознесенського «Енергопромбуду» є Тетяна Гнип, а засновниками – Алла Троянова та Анастасія Ясеницька. За даними системи «YouControl», він входить у групу «Корпорація Бугські Кар’єри» подружжя Матвія та Анастасії Ясеницьких. Туди ж входить і южноукраїнська фірма «Юженергобуд» Анастасії Ясеницької, яке банкрутує. Колись частку в «Юженергобуді» мала «А-Трейд», яка раніше належала Олександру Альтману, відомому через рейдерське захоплення телеканалу ТВі у 2013 році. У 2015 році АМКУ штрафував «Енергопромбуд» і «Юженергобуд» за змову на тендерах «Енергоатома».

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Нагадаємо, що нещодавно аеропорт Ужгорода потрапив у скандал через ремонт унітазів. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» 13 березня замовило у російського підприємця два капітальних ремонти на загальну суму 399,3 тис грн.