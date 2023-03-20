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«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною
«Енергоатом» замовив влаштування захисних споруд із мішків по дивній ціні
фото з відкритих джерел

«Южно-Українська АЕС» витратить 31 млн грн на будівельні роботи

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 9 березня без використання електронної системи уклав угоду з фірмою «Енергопромбуд» про будівельні роботи на Південноукраїнській АЕС на 31 мільйон гривень. Про це повідомляють «Наші гроші», посилаючись на систему «Прозорро».

До травня на Південноукраїнській АЕС улаштують тимчасові штучні захисні споруди.

Значна частина підряду припадає на придбання 4 680 біг-бегів. У підсумковій відомості ресурсів на них припадає 14 млн грн (без ПДВ). Ці біг-беги вказані по ціні 3 029 грн за штуку. Технічні характеристики невідомі, але кошториси включають навантаження і розвантаження автокраном вантажів до 1,5 т з уточненням, що йдеться про біг-беги.

«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною фото 1
«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною фото 2

У відкритих джерелах порожні біг-беги різних видів коштують близько 300-600 грн, що принаймні вп’ятеро дешевше. Наприклад, в інтернет-магазині «ПрофіПак» найдорожчі поліпропіленові біг-беги 230х85х85 см із фартухом, глухим дном та чотирма петлями продаються по 619 грн. Вони мають щільність 160 г/кв. м і вантажопідйомність 1,5 т.

«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною фото 3

Виробник «Vialplus» продає біг-беги різних розмірів для кар’єрів із фартухом, глухим дном, чотирма петлями, щільністю 110-180 г/кв. м вантажопідйомністю 0,5-2 т. Серед них, наприклад, біг-беги розміром 90х90х160 см і щільністю 130 г/кв. м коштують 194 грн.

«Енергоатом» закупив мішки для захисних споруд за дивною ціною фото 4

Тому навіть якщо атомники купили біг-беги відразу заповнені піском чи землею, то вони б не могли коштувати 3 тисячі гривень за штуку. Оскільки півтори тони такого наповнювача коштують в десятки разів дешевше.

Директоркою вознесенського «Енергопромбуду» є Тетяна Гнип, а засновниками – Алла Троянова та Анастасія Ясеницька. За даними системи «YouControl», він входить у групу «Корпорація Бугські Кар’єри» подружжя Матвія та Анастасії Ясеницьких. Туди ж входить і южноукраїнська фірма «Юженергобуд» Анастасії Ясеницької, яке банкрутує. Колись частку в «Юженергобуді» мала «А-Трейд», яка раніше належала Олександру Альтману, відомому через рейдерське захоплення телеканалу ТВі у 2013 році. У 2015 році АМКУ штрафував «Енергопромбуд» і «Юженергобуд» за змову на тендерах «Енергоатома».

Нагадаємо, що нещодавно аеропорт Ужгорода потрапив у скандал через ремонт унітазів. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» 13 березня замовило у російського підприємця два капітальних ремонти на загальну суму 399,3 тис грн.

Теги: гроші АЕС Енергоатом тендер

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