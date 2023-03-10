Росіяни використовують британські фірми для відмивання прибутків – Bloomberg

Британський уряд планує посилити закони для боротьби з фінансовими злочинами

Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Зазначається, що британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у країні громадянами низки країн протягом останніх років, ймовірно, для відмивання грошей або ухилення від податків.

«Сотні цих фірм вказують росіян як своїх представників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди», – зазначає видання.

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Одна така компанія, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні, зазначена у судових реєстрах як власник зерновоза. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Згідно з загальнодоступними даними, останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море.

Компанія має трьох нинішніх і колишніх співробітників, зареєстрованих у Реєстраційній палаті – британському реєстрі компаній. Усі вони є громадянами Росії та вказали свої домашні адреси у РФ. Ні вони, ні компанія не здійснюють помітних операцій у Лондоні.

Відповідно до документів, з якими ознайомився Bloomberg, Європейський Союз обговорював санкції проти фірми в рамках свого останнього пакету заходів. Компанію вилучили з пропозиції ще до схвалення пакету під час переговорів між державами-членами.

Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

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Видання зазначає, що британський уряд планує посилити закони для реформування Реєстраційної палати та боротьби з фінансовими злочинами. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту 22 вересня. Він має на меті надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення осіб, які створюють компанії, і розслідування шахрайств.

В уряді заявляють, що Великобританія має одні з найжорсткіших заходів контролю за відмиванням грошей у світі. Новий закон допоможе "придушити" тисячі зареєстрованих у Великобританії компаній, які використовуються для сприяння відмиванню грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконній купівлі зброї.

Для відмивання грошей шахраї використовують рахунки або в британських цифрових банках, або в закордонних фінустановах.

Раніше у США затримали росіянина за підозрою у відмиванні понад $700 млн.