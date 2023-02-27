Арахамія анонсував націоналізацію одного з найбільших в Україні ТРЦ

«Російські олігархи заплатять за злочини Росії своїми активами»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив те, що ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку, який належить росіянину Євгену Гінеру. Про це він написав у Telegram.

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Крім того, нардеп анонсував націоналізацію торгово-розвадального центру Ocean Plaza в Києві.

«Російські олігархи заплатять за злочини Росії своїми активами. І це відбувається уже. Далі буде Ocean Plaza», – написав він.

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ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА. Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року. Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Як повідомлялося, 27 лютого колегія судів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до російського громадянина та застосувала до відповідача санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи відповідача – 88,89% акцій українського банку.