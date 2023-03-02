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В Аргентині сталася пожежа на АЕС: мільйони людей лишилися без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Аргентині сталася пожежа на АЕС: мільйони людей лишилися без світла
АЕС Атуча в Аргентині
Фото: wikimedia

Аварія спричинила зникнення світла в 20 млн осіб

Більша частина Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини залишилися без світла внаслідок пожежі, яка зачепила атомну електростанцію Атуча 1 і високовольтну лінію електропередачі. Про це повідомляє La Nacion.

Зазначається, що аварія сталася вчора, 1 березня. Вона торкнулася приблизно 20 млн осіб, або 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині. У міністерстві енергетики заявили, що розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.

Держкомпанія Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердила, що вона не працює через проблеми з мережею. Відновити роботу станції планується не раніше, ніж за 48 годин.

Нагадаємо, що Бразилія та Аргентина починають розробку спільної валюти.

До слова, у грудні круїзний лайнер біля узбережжя Аргентини натрапив на хвилю-вбивцю, внаслідок чого загинула туристка і є постраждалі.

Теги: пожежа аварія Аргентина АЕС

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