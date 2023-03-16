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Альтернатива російському: Україна готова постачати ядерне паливо в Європу

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Альтернатива російському: Україна готова постачати ядерне паливо в Європу
фото: 24tv.ua

В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке здатне замінити російське на європейському ринку

Україна готова виробляти ядерне паливо, яке використовуватимуть для забезпечення українських атомних енергоблоків. А також планується експорт до інших країн. Про це повідомляє Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі.

У Міністерстві повідомляють, що зараз в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440 (водо-водяний енергетичний реактор потужністю 440 МВт – «Главком»), у яких немає альтернативи російському паливу. Там наголошують, що Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор потужністю 1000 МВт – «Главком»), а потім також почне виготовляти та блоки ВВЕР-440. Проєкт реалізується НАЕК «Енергоатом» у рамках співпраці з американською компанією Westinghouse. 

«На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко після візиту до підприємства, де вироблятимуть ядерне паливо.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива Енергоатом планує вийти за три роки.

«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій», - підкреслив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Україна почне ремонт блоків АЕС.

 

Теги: міністр експорт Енергоатом ремонт Україна ядерне паливо Герман Галущенко

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