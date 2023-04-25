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Енергоатом заявив про медіаатаки на українську енергетику

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергоатом заявив про медіаатаки на українську енергетику
фото з відкритих джерел

Раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.

Найбільший виробник електроенергії в Україні державна компанія Енергоатом повідомила про інформаційну атаку, зокрема через розповсюдження неправдивої інформації про роботу українських АЕС. Про це йдеться в заяві держкомпанії.

«НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що у ЗМІ були використані неправдиві факти та упереджені твердження, які можуть сформувати у читачів хибне враження про діяльність, позицію та роль Енергоатома, його керівництва і представників Компанії», – йдеться в заяві.

Мова стосується колонки в «Дзеркалі Тижня» про начебто неефективну реалізацію державною компанією електроенергії.

«При підготовці до публікації автор матеріалу не звернувся за коментарем до пресслужби Компанії та не врахував позицію Енергоатома стосовно питання, яке висвітлюється в публікації», – наголосили в державній компанії.

Державна компанія звинуватила автора в упередженості та свідомому розповсюджені неправдивих відомостей.

Раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.

Теги: інформаційна війна ДТЕК Енергоатом

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