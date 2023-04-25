Енергоатом заявив про медіаатаки на українську енергетику

Раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.

Найбільший виробник електроенергії в Україні державна компанія Енергоатом повідомила про інформаційну атаку, зокрема через розповсюдження неправдивої інформації про роботу українських АЕС. Про це йдеться в заяві держкомпанії.

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«НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що у ЗМІ були використані неправдиві факти та упереджені твердження, які можуть сформувати у читачів хибне враження про діяльність, позицію та роль Енергоатома, його керівництва і представників Компанії», – йдеться в заяві.

Мова стосується колонки в «Дзеркалі Тижня» про начебто неефективну реалізацію державною компанією електроенергії.

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«При підготовці до публікації автор матеріалу не звернувся за коментарем до пресслужби Компанії та не врахував позицію Енергоатома стосовно питання, яке висвітлюється в публікації», – наголосили в державній компанії.

Державна компанія звинуватила автора в упередженості та свідомому розповсюджені неправдивих відомостей.

Раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.