«Укренерго» має намір стягнути 3 млрд грн з «Енергоатома»: у чому причина

Підготовче засідання суду призначено на 10 травня цього року

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» подав до суду на «Енергоатом» і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.

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Про це пише ExPro з посиланням на ухвалу суду про відкриття провадження.

Національна енергетична компанія «Укренерго» звернулася до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з НАЕК «Енергоатом» 2,4 млрд грн заборгованості за послуги з диспетчерського управління. Також вимагається стягнути 178,2 млн грн пені та 47,5 тис грн штрафу.

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Крім того, компанія вимагає повернути 3% річних у розмірі 51,2 млн грн. і 279,9 млн грн інфляційних втрат за договором про надання послуг з оперативно-технологічного управління.

Договір датований 27 червня 2019 року. Підготовче засідання суду призначено на 10 травня цього року.

Як повідомлося раніше, «Енергоатом» готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба компанії «Енергоатом». Як розповіли в Енергоатомі, ця ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Нещодавно, глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.