Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

Хто володіє монополією на «правду»? Або як Інтернет впливає на війну

glavcom.ua
У сучасному світі неможливо щось приховати
фото з відкритих джерел

Сучасна війна сильно відрізняється від попередніх конфліктів

Тема номер один зараз – це, звісно, «злиті» документи з американського оборонного відомства. Звісно, як і будь-яка «топ-тема» це стало приводом для обговорень, версій, прогнозів і т.д. Хтось стверджує, що це все «спямований злив», хтось переконаний у зворотньому. Мені ж особисто цікавим було те, як ця історія відображає механізми поширення інформації у сучасному суспільстві.

Якщо уважно подивитися самі «дані», якими оперують у «зливі», то вони не є чимось надзвичайно новим та таким, що ламає звичну картину світу. Власне, сучасна війна – це епоха домінування OSINT-ерів (OSINT – Розвідка на основі відкритих джерел), які прискіпливо збирають уламки даних з мережі та роблять висновки. А уламків таких більш ніж досить, бо ми живемо в епоху масового доступу до мережі Інтернет, всезагальної «смартфонізації» та «цифровізації». Тому все, що відбувається, з високою долею ймовірності залишить сліди в Інтернеті. А те, що потрапило у мережу, звідти уже не зникне ніколи.

Так от, якщо ці дані нагадують звичний нам OSINT, то чи не є вони його продуктом? Власне, а чому всі вважають, що десь в американських штабах не повинні займатися OSINT?

І тут ми наближаємось до певної інерційності нашого мислення, що походить з минулих епох. Суспільство у масі переконано, що інсує деяка «правда», яку неодмінно мають від нього «приховувати». Загалом, ця думка базується на тривалому досвіді співіснування держави і суспілсьтва, під час якого держава дійсно у багатьох випадках обмежувала доступ громадян до інформації. Але зіткнення з реальними обмеженнями мало і інший бік – переконання усіх, що з будь-якого питання існує «прихована інформація», яка означає «правду», і яка десь схована у віддаленому сейфі.

Хто володіє монополією на «Правду!». Очевидно, «Пентагон» може вважатися таким монополістом. Значить, все, що звідти «злито» – це і є вона! «Прихована правда!»

Хоча зрозуміло, що у будь-якому відомстві є купа аналітиків, які постійно щось аналізують, продукують якісь документи різної цінності, і продукують вони їх у т.ч. і спираючись на різномантіні «відкриті джерела», бо аналітичну записку треба писати «на вчора», і пишеш ти все, що можеш написати.

Концепція «прихованої правди» і зробила цей «витік» інформаційною бомбою. Не зміст.

І ще про інформацію. Раніше головна задача для будь-якого аналізу полягала у тому, аби знайти інформацію. Зараз інформації так багато, що головна проблема – виокремити інформацію про щось корисне. І це задача значно складніша, аніж просто знайти дані.

Приховати зараз щось неможливо, все одно щось десь хтось зніме. Просто тому, що він – самозакоханий ідіот, що хоче підняти свій «статус». Яскравий приклад – ракетні обстріли України. Скільки не кажи, щоб не знімали і не викладали влучання ракет, скільки не притягали до відповідальності тих, хто це зробить, але знімати не припинять. Бо для когось побачити влучання ракети – це головна подія життя.

Тому єдиний спосіб щось приховати зараз – перевантажити інформаційні канали спамом, аби треба було довго розбиратися, що правда, а що – не правда. І спам у даному випадку – це не про вигадки. Це про дані, які цілком можуть бути об'єктивними. Просто не нести занадто великої цінності. І таких даних у світі генерується величезна кількість. Особливо щодо «особливо значимих тем». З цих тем ви завжди знайдете і «зливи», і «блогерів-аналітиків», і «секретні повідомлення від кума-друга-брата», і пророцтва віщунів та мольфарів. І сере цих шумів справді може бути щось цікаве і корисне. Але як його знайти?

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інформаційна війна Пентагон держава документи інтернет війна історія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На черзі до НАТО – Ірландія
Ірландія стане членом НАТО?
7 квiтня, 11:21
За особисту безпеку Путіна готові «підписатися» всього п'ять країн
Які країни можуть гарантувати безпеку Путіна
26 березня, 10:33
В окупованому Джанкої пролунала серія вибухів на залізниці
План деокупації Криму: «бавовна» у Джанкої - перший етап підготовки до контрнаступу ЗСУ на півдні?
3 квiтня, 13:59
Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
Куди росіяни депортують українських дітей? (мапа)
28 березня, 22:25
Перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата
Перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата
29 березня, 12:14
У кінці березня Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС
Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями
3 квiтня, 06:15
Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times
Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times
13 квiтня, 13:43
Заборона змагатися з росіянами та затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону: головне за ніч
Заборона змагатися з росіянами та затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону: головне за ніч
14 квiтня, 07:21
Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій
Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 15:02

Петро Олещук

Хто володіє монополією на «правду»? Або як Інтернет впливає на війну
Хто володіє монополією на «правду»? Або як Інтернет впливає на війну
Подія, яка вщент зламала божевільні плани Кремля
Подія, яка вщент зламала божевільні плани Кремля
Протести в Грузії. Чому так бісяться кремлівські пропагандисти
Протести в Грузії. Чому так бісяться кремлівські пропагандисти
Експеримент «Росія» добігає до свого завершення
Експеримент «Росія» добігає до свого завершення
Захід нарешті зрозумів – врегулювання війни не буде
Захід нарешті зрозумів – врегулювання війни не буде
Для чого насправді потрібні зустрічі у «Рамштайні»
Для чого насправді потрібні зустрічі у «Рамштайні»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
32K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
15K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7551
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
6704
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту