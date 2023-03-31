Завдяки експорту електроенергії можна профінансувати покриття тарифів для населення – «Укргідроенерго»

Від цього залежить стійкість енергосистеми наступного осінньо-зимового періоду

Доцільність відкриття експорту електроенергії в Європу у зв’язку з її профіцитом очевидна, вважає гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

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«В енергосистемі України вже три тижні цілодобовий профіцит. А коли є профіцит, треба його продавати і на цьому заробляти. Чому нам не заробити, умовно, тих кілька десятків млн грн, які можна віддати, наприклад, на ПСО? Не просити, не шукати, а заробити?», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом», які є головними виконавцями спецобов’язків з підтримки тарифів для населення, не можуть одночасно нести навантаження в рамках ПСО і відновлювати свої об'єкти після руйнацій.

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«Збитки по Каховці (Каховській ГЕС – ред.) на серпень складали 16,7 млрд грн, а щоб відновитися після наступних ударів, потрібно ще як мінімум 22 млрд грн. Тому проблема може бути тільки в одному – у фінансуванні. З цими коштами, що у компанії зараз залишаються після виконання ПСО за 2022 рік, нам треба щонайменше п’ять років, щоб покрити цю суму в 22 млрд грн», – наголосив Сирота.

Він зазначив, що знайти кошти на відновлення об'єктів електроенергетики надзвичайно важливо, оскільки від цього залежить стійкість енергосистеми наступного осінньо-зимового періоду.

Сирота вважає питання заполітизованим, зокрема, через те, що низка українських споживачів не забезпечена електрикою. Водночас він пояснив, що електроенергія у цих споживачі відсутня саме через великі обмеження в пошкоджених російськими обстрілами мережах, а не через дефіцит потужності.

«Туди електрику просто фізично поки що не можна доставити в необхідних обсягах. Але на темі експорту багато маніпуляцій. Якби ми могли їх позбутися, якби блогери, преса щиро і правдиво пояснювали людям реальний стан речей, було б дуже добре. Треба сказати людям: електроенергії зараз надлишок, її можна продати, заробити на цьому і відновити енергосистему», – підсумував Сирота.

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Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що для стабілізації фінансового стану енергетичних компаній та підготовки до наступного опалювального сезону Україна має розпочати експорт електроенергії.