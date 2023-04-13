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Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
фото: Енергоатом

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС

Біля машинної зали четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна. Про це повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

«Найбільший атомний об’єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, у той час як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту», – додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили. 

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Теги: вибух окупанти Енергоатом МАГАТЕ росіяни Запорізька АЕС

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