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Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію
«Укренерго» раніше запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів державних шахт
фото з відкритих джерел

Після 24 лютого Кабмін та Міненерго прийняли ряд рішень, які були спрямовані на забезпечення стабільного функціонування енергосистеми

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРПЕКУ) закликала Міністерство енергетики виділити кошти на погашення боргів державних вуглевидобувних підприємств за спожиту електроенергію.

Про це йдеться в листі ФРПЕКУ до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики.

В ньому зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення виникли борги державних шахт за спожиту електроенергію, і ще тоді ця проблема ставила під загрозу стале функціонування енергетичних компаній. 

Водночас після 24 лютого Кабмін та Міненерго прийняли ряд рішень, які були спрямовані на забезпечення стабільного функціонування енергосистеми. Зокрема було прийнято рішення, яким заборонялось відключати деякі категорії споживачів від електропостачання.

«Зворотнім боком таких дій, направлених на стабілізацію, стало те, що державні шахти, які й так мали борги перед постачальниками за електроенергію, почали ще більше нарощувати свою заборгованість. Наразі їх борги складають сотні мільйонів гривень», – розповіли в Федерації.

В листі підкреслили, що ця проблема може спровокувати ланцюжок інших боргів, оскільки постачальники електроенергії мають виконувати свої фінансові зобов’язання. Це ставить під загрозу не тільки електропостачання державних шахт, а ще й інших споживачів, які отримують електрику від цих постачальників.

«Просимо Вас посприяти погашенню боргів державних шахт перед постачальниками електроенергії. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у виділенні Міністерством енергетики коштів з державної підтримки вугледобувної галузі на погашення відповідної заборгованості», – наголосили в ФРПЕКУ.

У Федерації додали, що такі дії допоможуть частково покращити фінансовий стан енергетичних підприємств, що дуже важливо перед початком зимового періоду.

Раніше «Укренерго» запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів державних шахт.

Теги: Кабмін Міненерго Укренерго

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Бізнес

Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію
Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію
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