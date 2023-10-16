Графіки відключення світла повертаються? Заява Міненерго

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю вистачає для забезпечення потреб споживачів

В останні дні перед початком опалювального сезону в соціальних мережах масово поширюється інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Однак це неправдиві дані. У цьому запевняє Міністерство енергетики України.

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«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю вистачає для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни», – йдеться в повідомленні.

Водночас в Міненерго зазначають, що відключення можливі винятково в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у випадку несприятливих погодних умов.

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«Ми активно готуємо енергетичну систему до опалювального сезону. Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та перевіреною інформацією», – додали у відомстві.

У Міністерстві закликали журналістів оприлюднювати винятково перевірені дані та звертатися до Міненерго для надання вичерпної інформації стосовно суспільно важливих питань.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.