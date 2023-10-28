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Через негоду в низці областей споживачі лишился без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через негоду в низці областей споживачі лишился без світла
Через негоду без світла залишалися 306 тисяч споживачів
фото: glavcom.ua

Найбільше споживачів знеструмлено на Хмельниччині

Через негоду знеструмлення відбувалися в 1045 населених пунктах у 14 областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській. Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що всього без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. На території області вимикалися лінії міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Нині ведуться відновлювальні роботи.

Водночас у Міненерго запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

На Донеччині через обстріли знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяють безпекові умови.

Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлення споживачів є у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській областях.

Нагадаємо, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

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Теги: Міненерго електроенергія Україна негода

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