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Україна отримала автотрансформатори, які забезпечать світлом 500 тис. споживачів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала автотрансформатори, які забезпечать світлом 500 тис. споживачів
Обладнання встановлене на підстанції «Укренерго» та допоможе у забезпеченні світлом 500 тис. споживачів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Програма розвитку ООН в Україні та Японія передали Україні два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми

За координації Міненерго Україна отримала два нових автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та Японії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Програма розвитку ООН в Україні та Японія передали Україні два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми перед початком осінньо-зимового періоду.

Обладнання встановлене на підстанції «Укренерго» та допоможе у забезпеченні світлом 500 тис. споживачів.

За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі, ще два трансформатори країна передасть ближче до початку зими. Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував партнерам за потужну допомогу.

«Минулої зими ворог намагався знищити нашу енергосистему і буде намагатися зробити це знову. Але завдяки нашим Збройним силам, енергетикам та міжнародним партнерам ми обов’язково вистоїмо і переможемо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міненерго зробило прогноз щодо блекаутів цією зимою.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК працюють над відновленням пошкодженого ворогом обладнання та відновили електропостачання для 9 млн родин.

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Теги: Японія ООН електроенергія Укренерго

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