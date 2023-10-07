Хто і коли очолить Мінкульт: Шмигаль відповів депутатам

Мінкульт не має очільника з 27 липня 2023 року

Кабмін проводить роботу з пошуку кандидата на крісло очільника Мінкульту

Кабінет міністрів України ще працює над пошуком кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

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У голови Кабміну у Верховній Раді депутати поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

«Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата», – заявив прем’єр.

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Нагадаємо, Олександр Ткаченко 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через «хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». До того стало відомо, що «Мультимедійна платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дім» та UATV, вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі.

27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка.

Уряд на засіданні 28 липня тимчасово поклав виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва.

Повідомлялося, що потенційною кандидаткою на посаду міністра культури може бути Юлія Федів, яка очолювала Український культурний фонд. У 2021 році проти неї було порушене кримінальне провадження.