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Ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн
Підозрюваний замість того, щоб розібратися з боргами підприємства, продав його майно за 988 тис. грн, зазначають у ДБР
фото: пресслужба ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, однак джерело hromadske у правоохоронних органах повідомило, що підозрюваним є Віталій Василик, якого Кабмін звільнив у серпні 2022 року. Тепер він працює адвокатом.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний мав ліквідувати одне з підприємств-боржників на Вінниччині. Але замість того, щоб розібратися з боргами підприємства, він продав його майно за 988 тис. грн, зазначають у ДБР.

Така ціна виявилась у 10 разів нижчою за ринкову, а тому банк-кредитор зазнав 10 млн грн збитків. Слідчі також з’ясували, що покупці підприємства були пов’язані з його минулим власником.

Ексзаступнику міністра повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало начальника митного посту «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці та його заступника через побори з підприємців.

Теги: Кабмін Одеса аеропорт майно Державне бюро розслідувань

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