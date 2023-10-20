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Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв
фото ілюстративне

Зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів

Кабінет міністрів сьогодні, 20 жовтня, вніс зміни до Правил дорожнього руху. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук зазначив, що зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

Зокрема, впроваджено такі новації:

  • ближнє світло фар або ходові вогні тепер необхідно вмикати у світлий час доби поза населеними пунктами цілий рік. Нагадаємо, донедавна така вимога діяла тільки в осінньо-зимовий період. Штраф за не ввімкнене ближнє світло – від 425 до 510 грн;
  • забороняється перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла або мопеда;
  • забороняється перевезення дітей зростом до 150 см в авто без спеціальних утримуючих систем, що дозволяють пристебнути їх ременем безпеки. Очевидно, йдеться про дитячі крісла або бустери. При перевезенні дитини без них загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 грн.

Також уточнено перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для зупинки транспорту на дорогах для автомобілів та автомагістралях.

Раніше повідомлялося, що вироки за порушення правил ПДР почали отримувати самокатники.

Теги: Кабмін ПДР

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