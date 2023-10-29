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Рівень прайс-кепів на ринку має не заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Рівень прайс-кепів на ринку має не заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»

Кудрицький: Імпорт струму не відбувається в достатніх обсягах, бо ціна за кордоном вище, ніж в Україні

В Україні необхідно переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергіх (прайс-кепів – ред.), щоб вони не перешкоджали імпорту електроенергії з Європи для покриття дефіциту в системі. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

Він розповів, що взимку в енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, який можна покривати декількома способами. По-перше можна включати додаткові блоки електростанцій, а по-друге – імпортувати електроенергію з Європи.

«Все ж таки, імпорт взимку буде необхідний. Тому я постійно кажу, що нам потрібно створити всі регуляторні умови, щоб імпорт електрики з ЄС був безперешкодним», – наголосив Кудрицький.

Він додав, що зараз імпорт не відбувається в достатніх обсягах, бо ціна за кордоном вище, ніж в Україні. Очільник «Укренерго» пояснив, що ціна в Україні нижче ніж в Європі через адміністративні обмеження вартості електроенергії. На його думку, ці ліміти треба зняти, що йому особисто подобається більше, бо це правильний спосіб врегулювання ситуації на ринку, або ж шукати інші варіанти.

«Принаймні виставити їх на рівні, який не буде заважати купувати електрику на європейському ринку, та який буде працювати як «захист від дурня». Тобто, обмежити ціну таким чином, щоб вона не виростала в п'ять разів. Але при цьому, щоб в цінові обмеження без перешкод «проходив» європейський імпорт», – підкреслив Кудрицький.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

Теги: імпорт Укренерго електроенергія

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