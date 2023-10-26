«Енергоатом» має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення у жовтні

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом»

Компанія «Енергоатом» профінансувала 76% вартості із забезпечення пільгових тарифів на електроенергію для населення (9 млрд грн) і, відповідно, має виплатити ще 3 млрд грн, щоб виконати поточні зобов’язання за жовтень.

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Про це йдеться у повідомленні компанії про фінансові розрахунки на ринку електроенергії.

«Станом на 24 жовтня компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 76% прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів за жовтень 2023 року, а це – 9,0 млрд грн», – повідомляє «Енергоатом».

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В компанії нагадують, що «Енергоатом» сплатив ДП «Гарантований покупець» 100% вартості послуги ПСО за вересень 2023 року, а це – 8,4 млрд грн та погасив частину заборгованості – майже 2,1 млрд гривень.

Крім того повідомляється, що у жовтні компанією сплачено ще 2,1 млрд грн для погашення заборгованості, що накопичилась за попередні періоди.

До кінця поточного року компанія планує сплатити ще 2,8 млрд грн для повного погашення заборгованості за ці послуги та здійснення поточних платежів відповідно до умов договору. В компанії підкреслюють, що сплачувати за послугу ПСО «Енергоатому» допомагає скорочення термінів ремонтної кампанії енергоблоків на підконтрольній Україні території і продаж електроенергії на ринку, однак для виплати всіх боргів компанія потребує фінансової підтримки.

«Повне погашення існуючої заборгованості можливе лише за рахунок компенсації, що має надаватись виробнику відповідно до законодавства», – заявляють в «Енергоатомі».

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Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу. Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.