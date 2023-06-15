Генпрокуратура визнала необгрунтованість двох резонансних «маски-шоу»

«Якщо прокурори скоїли злочин, то повинні понести відповідальність. Для цього є НАБУ та ДБР»

Необхідності в гучних обшуках за участю прокуратури у компанії MacPaw щодо земельної справи а також у бізнесмена Ігора Мазепи та його партнерів по компанії «Села Енерджи» не було. Про це в інтервʼю Forbes заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Він повідомив, що в обох випадках після звернення представників компаній була змінена група процесуальних керівників, які працювали над провадженнями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дмитро Вербицький відзначив, що зловживання працівників прокуратури – сфера відповідальності Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора.

«Якщо прокурори скоїли злочин, то повинні понести відповідальність. Для цього є НАБУ та ДБР», – зауважив заступник генерального прокурора України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Дмитро Вербицький повідомив, що під час нарад та тренінгів із різними правоохоронними органами завжди підкреслюється, що обшуки – це виключна міра, яка має застосовуватися лише у випадку, коли немає іншого способу отримати документи або необхідну інформацію.

Раніше Федерація роботодавців України спільно кількома іншими об’єднаннями підприємців оголосила про намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес. Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник пояснив цю ініціативу тим, що проблема масштабних рейдерських атак на бізнес стала питанням національної безпеки і потребує негайного вирішення.