Німецький автомобільний гігант остаточно залишає Росію

Volkswagen Group продає завод у РФ за 125 мільйонів євро

Раніше компанія не могла продати свій завод у РФ через судовий позов від колишнього виробничого партнера

Німецький автоконцерн Volkswagen Group продає свій завод у Калузі (РФ) та повністю виходить із Росії. Про це повідомляє RND.

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Як повідомили у компанії, завод буде проданий торговій групі «Авілон» за 125 мільйонів євро.

За даними RND, Volkswagen отримала дозвіл урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями на продаж своїх активів у Росії.

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Сучасний завод у Калузі, на якому працюють майже 4000 співробітників, вважається найважливішим активом компанії в Росії. За словами віце-прем'єра РФ Дениса Мантурова, вже ведеться пошук підрядника з Південно-Східної Азії для відновлення виробництва.

Як зазначається, продаж був відкладений через судовий позов від колишнього виробничого партнера Volkswagen, компанії Gaz. Компанія подала до Volkswagen позов про відшкодування кількасотмільйонних збитків за розірвання угоди. Російський суд відхилив позов.

Вихід західних автовиробників з Росії призвів до значного падіння виробництва автомобілів у країні. За даними бізнес-асоціації AEB, у 2022 році було продано лише 687 тисяч нових автомобілів, у той час, як роком раніше було зареєтровано 1,667 млн продажів.

Раніше повідомлялося, що німецький автоконцерн Volkswagen оголосив роботу над заявкою на продаж російських активів.

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Нагадаємо, Volkswagen планує виготовити 3 млн невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії в період з 2025 до 2030 року.