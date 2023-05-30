Голова Консультативної місії ЄС назвав державні органи в Україні, які демонструють найбільший прогрес

«Усі служби розуміють, що їм необхідно проводити реформи, аби наблизити євроінтеграцію»

Зараз в Україні ефективно функціонують Державна прикордонна служба та Офіс генерального прокурора. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Консультативної місії Євросоюзу Антті Юхані Хартікайнен.

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«За нашими спостереженнями, генеральний прокурор Андрій Костін успішно консолідував функції Офісу та ефективно скорегував його пріоритети. Основну увагу було приділено міжнародним злочинам і питанням, пов’язаним з війною. Одночасно докладаються зусилля для підтримки інституційних реформ, захисту незалежності прокуратури, посилення співпраці між правоохоронними органами та сприяння ініціативам з цифрової трансформації», – розповів посадовець.

Також Хартікайнен відзначив сучасний підхід, який використовується в митній службі. З впровадженням Конвенції про процедуру спільного транзиту митники зараз більш налаштовані на використання комп’ютеризованої системи NCTS , також впроваджується більш широке використання уповноваженого економічного оператора, системи електронної черги.

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«Сподіваюся, що якраз завдяки різним цифровим рішенням буде можливість покращити систему на митниці, – каже Хартікайнен. – Зараз діє обмін попередньою інформацією до прибуття вантажу, є цифрова система для транзитних операцій. Усе це залишає менше можливостей для впливу людського чинника та людського втручання. А відповідно – і корупції. Я розумію, що в умовах, коли постійно змінюються керівники митниці, дуже важко провести якісь реформи. І треба казати правду, що реформувати якусь велику організацію за шість місяців чи рік неможливо. Треба бути більш терплячими».

Після того, як Україна набула статус країни-кандидата на членство в Євросоюзі, українські партнери більш серйозно сприймають рекомендації Консультативної місії ЄС.

«Як я вже казав, у нас дуже добре налагоджена співпраця в питаннях розслідування міжнародних злочинів, також було вибудоване співробітництво з розроблення комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку. І знову ж – є позитивні зрушення щодо управління кордонами», – розповів посадовець.

«Зараз є більший політичний тиск на всі ці органи для проведення реформ. Також часто встановлюються певні терміни, протягом яких завдання повинні бути виконані, тому важливо все робити вчасно. І ми разом з Єврокомісією моніторимо таке виконання – нещодавно було спільне засідання з цього приводу. Комісія є відповідальною за комунікацію результатів такого моніторингу», – додав посадовець.

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Нагадаємо, що 23 червня 2023 року Україна отримала статус-кандидата в члени Європейського Союзу.

Зазначимо, що Консультативна місія Євросоюзу в Україні була створена у 2014 році після Революції гідності, вона займається наданням консультацій щодо реформування цивільної безпеки. Цей сектор включає правоохоронні органи й установи системи верховенства права – зокрема Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Нацполіцію, органи прокуратури, Службу безпеки та близьку Хартікайнену Державну прикордонну службу. Реформування цих органів є серед євроінтеграційних зобов’язань України. З 1 червня Консультативну місію Євросоюзу в Україні очолить новий керівник – данець Рольф Хей Перейра Гольмбо.