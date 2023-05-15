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НБУ розробляє стратегію валютної лібералізації – Європейська бізнес асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НБУ розробляє стратегію валютної лібералізації – Європейська бізнес асоціація
Національний банк України
фото з відкритих джерел

Національний банк розуміє, що валютні обмеження поступово вичерпують свою функцію

В рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям. Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес асоціації.

Відповідно до нього, зараз Національний банк розуміє, що валютні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію, а макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Через це регулятор активно працює над розробкою Стратегії валютної лібералізації.

Зазначається, що стратегія будуватиметься у вигляді поетапного плану, який буде реалізовуватись по мірі формування необхідних передумов, без прив’язки до певних часових рамок.

Також вона буде обговорюватись з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зокрема, під час місії МВФ наприкінці травня.

«Якщо говорити про плани та прогнози, то очікується, зокрема, зниження облікової ставки в IV кварталі цього року до рівня 21%. Також в першочергових планах зняття обмежень на використання корпоративних платіжних карток, надання банківських гарантів на участь компаній у тендерах для відбудови України тощо. Наступними кроками в стратегії обговорюються можливості послабити обмеження на здійснення транскордонних переказів, виплати відсотків по єврооблігаціям тощо», – повідомили в ЄБА.

Нагадаємо, раніше НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проєкті е-резидентства.

Теги: курс валют гроші бізнес Національний банк

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