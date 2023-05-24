Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах
губернатор Флориди Рон Десантіс
фото з відкритих джерел

Десантіс вважається найсильнішим суперником експрезидента Дональда Трампа від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс вступив у президентські перегони 2024 року 24 травня, в середу, беручи участь у республіканських праймеріз. Про це повідомляє АР.

44-річний республіканець оприлюднив своє рішення у заяві Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском.

Він викликав значний інтерес серед первинних виборців Республіканської партії, вважаючи себе молодшою ​​та більш доступною версією колишнього президента.

Раніше про участь у кампанії від республіканців заявили Трамп, колишній посол США при ООН Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон і підприємець у галузі біотехнологій Вівек Рамасвемі. Колишній віцепрезидент Майк Пенс також вважається ймовірним кандидатом у президенти, але ще не оголосив про свою участь у виборах.

Читайте також: Співзасновник будівельної компанії: журналісти розповіли про бізнес ексміністра Табачника
Теги: бізнес партії посол Флорида Майк Пенс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський дипломат повідомив, що немає жодних підстав затримки поставок озброєння для України
Американський дипломат: США скоро дадуть згоду на поставку F-16
Сьогодні, 11:15
Адміністрація Байдена досі не визнала Росію терористичною державою
Американський дипломат: Росія є державою-терористом
Сьогодні, 08:36
Турецький дресерувальник вирішив проголосувати в оригінальний спосіб
У ковбойському капелюсі та на коні: у Туреччині на дільницю прийшов незвичайний виборець (фото)
14 травня, 13:55
Джо Байден
Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США
14 травня, 03:10
Найманців «Вагнера» у ЄС можуть офіційно визнати терористами
Франція закликала ЄС офіційно визнати ПВК «Вагнер» терористами
9 травня, 21:35
Гончаренко центр у Києві працює за адресою Жилянська, 68 (3 поверх)
У Києві за підтримки британського лорда відкрили освітній центр
7 травня, 11:13
За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, бойовий гелікоптер ATAK-2 оснащений українським двигуном
У Туреччині презентовано новітній безпілотник та гелікоптер із українськими двигунами
2 травня, 19:29
Кемаль Кілічдароглу, кандидат у президенти Туреччини від шестипартійного опозиційного альянсу
Конкурент Ердогана хоче негайно поновити діалог з ЄС та зупинити автократію
29 квiтня, 05:45
Дружина нардепа від «Слуги народу» повністю роздяглася і розповіла про незадоволення
Дружина нардепа від «Слуги народу» повністю роздяглася і розповіла про незадоволення
27 квiтня, 14:56

Політика

Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах
Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах
Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю – ЗМІ
Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю – ЗМІ
Генеральним секретарем НАТО вперше може стати жінка
Генеральним секретарем НАТО вперше може стати жінка
Норвегія підтримала навчання українських пілотів на винищувачах
Норвегія підтримала навчання українських пілотів на винищувачах
Одна ядерка на двох: Токаєв застеріг про небезпечний союз Білорусі та РФ
Одна ядерка на двох: Токаєв застеріг про небезпечний союз Білорусі та РФ
М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом
М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
51K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
29K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
22K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
14K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
12K
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду

Новини

Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Сьогодні, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Сьогодні, 20:18
Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
Сьогодні, 15:13
На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту