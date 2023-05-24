Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах

Десантіс вважається найсильнішим суперником експрезидента Дональда Трампа від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс вступив у президентські перегони 2024 року 24 травня, в середу, беручи участь у республіканських праймеріз. Про це повідомляє АР.

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44-річний республіканець оприлюднив своє рішення у заяві Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском.

Він викликав значний інтерес серед первинних виборців Республіканської партії, вважаючи себе молодшою ​​та більш доступною версією колишнього президента.

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Раніше про участь у кампанії від республіканців заявили Трамп, колишній посол США при ООН Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон і підприємець у галузі біотехнологій Вівек Рамасвемі. Колишній віцепрезидент Майк Пенс також вважається ймовірним кандидатом у президенти, але ще не оголосив про свою участь у виборах.