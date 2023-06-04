Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області
В Україні станом на ранок 4 червня внаслідок російської збройної агресії загинули 485 дітей і ще 1005 отримали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.
Загалом більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 80, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Зауважимо, 3 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором міста Підгородне Дніпропетровської області загинула 2-річна дівчинка та постраждали п’ятеро дітей віком від 6 до 17 років.
Також 3 червня внаслідок обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області поранення отримали двоє хлопців 15 та 16 років.
До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.
Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.
Коментарі — 0