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Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії
Загалом більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

В Україні станом на ранок 4 червня внаслідок російської збройної агресії загинули 485 дітей і ще 1005 отримали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.

Загалом більше ніж 1490 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 485 дітей загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 80, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Зауважимо, 3 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором міста Підгородне Дніпропетровської області загинула 2-річна дівчинка та постраждали п’ятеро дітей віком від 6 до 17 років.

Також 3 червня внаслідок обстрілу ворогом міста Гірник Донецької області поранення отримали двоє хлопців 15 та 16 років.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.

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Теги: Офіс Генерального прокурора діти

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