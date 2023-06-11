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Ринок праці оживає: кому роботодавці готові платити 50 тис. грн

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ринок праці оживає: кому роботодавці готові платити 50 тис. грн
У травні кількість відкритих вакансій на ринку праці України зросла і досягла 90 тис.
фото з відкритих джерел

Зростає конкуренція серед студентів та випускників на ринку праці

У травні кількість відкритих вакансій на ринку праці України зросла і досягла 90 тис. Хоча показник поки що на 7% поступається травню довоєнного 2021 року. Також зросла кількість резюме, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Work.ua.

Найбільший приріст пропозицій від роботодавців у порівнянні з квітнем зафіксовано у сферах «Будівництво, архітектура» (+21%), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+17%) та «Обслуговування» (+15%).

Серед лінійних працівників за рівнем зарплат лідирують медіабайєри – 52,5 тис. А водію-міжнароднику стали платити на 1,5 тис. грн. менше – до 40 тис. грн. Із зарплатами у 30 тис. грн у списку з'явилися рихтувальники та ріелтори.

При цьому кількість претендентів (нові та оновлені резюме) зросла на 4% і склала 366 тис. Жінки активніше за чоловіків шукають роботу – 126 тис. та 96 тис. резюме відповідно. Також активно шукали роботу студенти та випускники – кількість резюме зросла на 48%.

Щодо досвіду роботи, то третина кандидатів його не мають, а понад 35% мають досвід від 5 років.

Вперше за останні місяці зафіксовано пожвавлення на ІТ-ринку. Кількість вакансій зросла на 15% за місяць. Але кількість вакансій поступається кількістю кандидатів у 9 разів, свідчать дані Djinni.

Загалом у травні зафіксовано 1226 випадків найму. Це найвищий показник за рік і навіть більший, ніж було у травні 2021 року.

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Теги: бізнес будівництво студенти архітектура

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