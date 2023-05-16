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Росія придумала нову схему призову «добровольців»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія придумала нову схему призову «добровольців»
Влада змушує бізнес агітувати своїх працівників записуватися «добровольцями» в армію
фото з відкритих джерел

Представники бізнесу закликають місцевих адміністрацій на «наради з питання мобілізації»

У РФ триває прихована мобілізація. Влада змушує бізнес агітувати своїх працівників записуватися «добровольцями» в армію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як передає видання, місцева влада міст Московської області отримала завдання «проводити роботу» з керівництвом великих підприємств.

«У Підмосков'ї почали проводити наради «по мобілізації». На них керівникам підприємств пояснюють, як потрібно вмовляти людей йти в армію», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, представники бізнесу закликають місцевих адміністрацій на «наради з питання мобілізації». 

«Там чиновники розповідають керівникам, як їм варто робити стенди з рекламою армії та запрошувати на службу своїх співробітників – в тому числі іноземних фахівців. (...) Керівники підприємств повинні за підсумками нарад зробити так, щоб їхні підопічні після агітації записувалися в армію добровільно», – зазначає видання.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори громадян, що перебувають у запасі. Росіян закликають на збори у Збройних силах, військах Нацгвардії, органах держохорони та органах Федеральної служби безпеки.

Нагадаємо, російські мобілізовані, які намагатимуться перейти до приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, можуть отримати від 10 до 15 років в'язниці. Про це заявив депутат Держдуми, генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

За словами Соболєва, приватна військова компанія Пригожина – це незаконне збройне формування.

Зазначимо, що про конфлікт між міноборони РФ та ПВК «Вагнер» розгорівся ще взимку. Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледарі. Водночас «кухар Путіна» намагався підірвати довіру до Міноборони РФ. 

 

Теги: мобілізація росія бізнес

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