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Голова ради Федерації металургів назвала проблему, яка відлякує інвесторів від України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Голова ради Федерації металургів назвала проблему, яка відлякує інвесторів від України
Олена Колесникова: Жоден інвестор при такій політиці не буде навіть дивитися в нашу сторону
фото з відкритих джерел

Валютні обмеження шкодять відновленню української економіки – Колесникова

Через існуючі на ринку валютні обмеження український бізнес не має можливості активно розвиватися, а інвесторі взагалі не розглядають нашу країну як потенційний об’єкт для вкладень. Про це повідомила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

«Скасування валютних обмежень для нас є критично важливим. Тому що наша галузь фактично вся експортна, а експорт – це робота з валютною виручкою. А ми не можемо з нею працювати, і відповідно – повноцінно забезпечувати розвиток економіки України. Крім того, наша галузь має кредити іноземних інституцій», – зауважила Колесникова.

Вона наголосила: у разі збереження існуючих обмежень іноземні інвестори не розглядатимуть Україну як потенційного партнера, адже вони не зможуть ні завести, ні вивести звідси кошти, які вкладатимуть.

«Жоден інвестор при такій політиці не буде навіть дивитися в нашу сторону. Для того, щоб інвестор зайшов в Україну, він повинен розуміти, як він буде заходити, і як він буде працювати. Важливо також пам’ятати, що найчастіше інвестиції – це кредитні гроші великих міжнародних інституцій. А вони підпадають під ті самі заборони і обмеження, як і український бізнес. Чи на це піде хоч якийсь інвестор? Звичайно, що ні», – резюмувала Колесникова.

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