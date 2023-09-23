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Готуючись до зими в ДТЕК виготовили новий вугільний комбайн для українських шахт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Готуючись до зими в ДТЕК виготовили новий вугільний комбайн для українських шахт
Новий прохідницький комбайн відрізняється від своїх попередників вдосконаленою та збільшеною конструкцією виконавчого органу
фото: ДТЕК

«Попри війну та релокацію машинобудівники продовжують забезпечувати потреби українських шахтарів в обладнанні»

Напередодні опалювального сезону машинобудівники ДТЕК Енерго виготовили новий прохідницький комбайн RH110.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Як зазначається, ця модель стане найуніверсальнішою на вугільних підприємствах компанії та допоможе українським шахтарям видобувати вугілля для теплоелектростанцій.

За інформацією ДТЕК Енерго, новий прохідницький комбайн відрізняється від своїх попередників вдосконаленою та збільшеною конструкцією виконавчого органу. Всі основні металоконструкції, які контактують з гірською масою, виготовлені зі зносостійкої сталі, що забезпечить ефективність роботи у важких гірничо-геологічних умовах. Електрогідравлічна частина комбайна виготовлена із застосуванням сучасних комплектуючих провідних європейських виробників. Це забезпечує підвищену надійність роботи для шахтарів.

«Попри війну та релокацію машинобудівники продовжують забезпечувати потреби українських шахтарів в обладнанні. Новітня і якісна техніка вкрай необхідна для збереження стійких темпів видобутку вугілля, а відтак – роботи українських теплоелектростанцій восени та взимку. Все для того, щоб у домівках українців було світло і тепло. Тому виведення на ринок нового комбайну дозволить забезпечити шахтарів країни надійнішим, продуктивнішим та швидким обладнанням для проведення гірничих виробок», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли, що у цьому році планують інвестувати близько 11 млрд грн у планові ремонти ТЕС і підготовку вугільних лав.

Теги: ДТЕК вугілля шахта

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