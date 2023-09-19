Туреччина купила вугілля з анексованих Росією областей України

Влада Туреччини неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України, але продовжує мати справу із анексованими Росією територіями

Туреччина імпортувала від лютого до липня 2023 року близько 160 400 тонн вугілля з окупованих частин Донецької та Луганської областей. Загальна сума становить $14,3 млн. Про це пише Reuters із посиланням на дані російської митниці.

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Влада Туреччини неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль у посередництві у міжнародній угоді, яка дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.

Але на відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи тимчасово контрольованими Москвою регіонами України. Вашингтон застеріг турецькі компанії не допомагати Росії вести війну проти України та не обходити санкції.

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Згідно з даними, які опинилися у розпорядженні Reuters, за п'ять місяців у Туреччину імпортували вугілля щонайменше 10 виробників. Туреччина виявилася найбільшим споживачем вугілля з анексованих регіонів: на її частку припало 95% загального обсягу поставок за цей період.

Продавці вугілля зареєстровані в Росії та на анексованих українських територіях, згідно з базою «Спарк». Покупцями виявилися компанії, зареєстровані в Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратах та офшорних юрисдикціях, включаючи Беліз та Британські Віргінські острови. Турецьких компаній у списку не було.

У листопаді минулого року Віталій Хоценко, тодішній лідер самопроголошеної «Донецької народної республіки», заявив, що регіон уже експортував вугілля до Туреччини, після чого він прямував на ринки Близького Сходу та Африки.

Незважаючи на те, що комерційні дані не дають повної картини, яким чином відбувався експорт вугілля, вони показують, що деяка частина вугілля йшла через порти в Ростові-на-Дону та Новоросійську.

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Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення Росії в Україну, забороняють імпорт та експорт товарів із так званих ДНР та ЛНР. Через два дні подібні санкції встановив Європейський союз. У Туреччині таких обмежень немає. США вже запроваджували санкції проти компаній, зокрема з Туреччини, які, за їхніми словами, підтримують Москву у її війні проти України.

Туреччина залишається великим споживачем та імпортером вугілля. Офіційні дані показують, що в першому півріччі цього року вона виробила 31,5 мільйона мегават-годин (МВт·год) електроенергії з імпортованого вугілля, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії та задовольнити деякі вимоги агресора щодо зернової угоди.

Як повідомили джерела, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії свідчить про виклики, з якими він стикається під час свого балансування між обома сторонами.