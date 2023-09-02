Через аномальну спеку ТЕС спалили більше вугілля зі своїх складських запасів
На початку липня склади українських ТЕС і ТЕЦ досягли 1,5 млн тонн вугілля
Через аномальну спеку та роботу кондиціонерів по всій країні українські теплоелектростанції спалюють не лише видобуте і закуплене вугілля, але й частково із запасів станцій.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
Він пояснив, що літні піки споживання покриває теплова генерація, через що і збільшується споживання вугілля на ТЕС.
«На чому працюють кондиціонери? Теплові електростанції що роблять? Виробляють електричну енергію. Для чого ця електрична енергія йде? Для того, щоб ми себе більш-менш нормально почувалися при температурі +33, +35. Воно ж (вугілля – РЕД.) використовується. Причому використовується в пікові години, зазвичай, вранці і ввечері», – розповів експерт.
Відповідаючи на питання ведучої, що за місяць Україна спожила до 100 тисяч тонн запасів вугілля, які мали б бути на цей опалювальний сезон, Рябцев зазначив, що через спеку теплові електростанції споживають не лише те вугілля, що було видобуто і закуплено, але й частину з того, що було припасено на складах ТЕС.
«Це нормальна, до речі, ситуація. Тому що ці запаси, вони змінні, вони плинні. Це не фіксується так, що просто закривають склад і туди нікого не допускають. Головне, щоб находження вугілля було більшим, аніж його витрачання. І це зазвичай так відбувається, наприклад, на тому ж самому ДТЕК», – пояснив експерт.
Як повідомлялося, 5 липня склади українських ТЕС і ТЕЦ досягли 1,5 млн тонн вугілля. Втім, вже за місяць в Міненерго заявили, що на складах теплової генерації накопичено 1,4 млн тонн палива. Там пояснили, що через позапланове збільшення інтенсивності роботи теплової генерації виросло споживання вугілля на ТЕС.
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