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Через аномальну спеку ТЕС спалили більше вугілля зі своїх складських запасів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через аномальну спеку ТЕС спалили більше вугілля зі своїх складських запасів
За місяць Україна спожила до 100 тисяч тонн запасів вугілля, які мали б бути на цей опалювальний сезон
фото з відкритих джерел

На початку липня склади українських ТЕС і ТЕЦ досягли 1,5 млн тонн вугілля

Через аномальну спеку та роботу кондиціонерів по всій країні українські теплоелектростанції спалюють не лише видобуте і закуплене вугілля, але й частково із запасів станцій.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Він пояснив, що літні піки споживання покриває теплова генерація, через що і збільшується споживання вугілля на ТЕС.

«На чому працюють кондиціонери? Теплові електростанції що роблять? Виробляють електричну енергію. Для чого ця електрична енергія йде? Для того, щоб ми себе більш-менш нормально почувалися при температурі +33, +35. Воно ж (вугілля – РЕД.) використовується. Причому використовується в пікові години, зазвичай, вранці і ввечері», – розповів експерт.

Відповідаючи на питання ведучої, що за місяць Україна спожила до 100 тисяч тонн запасів вугілля, які мали б бути на цей опалювальний сезон, Рябцев зазначив, що через спеку теплові електростанції споживають не лише те вугілля, що було видобуто і закуплено, але й частину з того, що було припасено на складах ТЕС.

«Це нормальна, до речі, ситуація. Тому що ці запаси, вони змінні, вони плинні. Це не фіксується так, що просто закривають склад і туди нікого не допускають. Головне, щоб находження вугілля було більшим, аніж його витрачання. І це зазвичай так відбувається, наприклад, на тому ж самому ДТЕК», – пояснив експерт.

Як повідомлялося, 5 липня склади українських ТЕС і ТЕЦ досягли 1,5 млн тонн вугілля. Втім, вже за місяць в Міненерго заявили, що на складах теплової генерації накопичено 1,4 млн тонн палива. Там пояснили, що через позапланове збільшення інтенсивності роботи теплової генерації виросло споживання вугілля на ТЕС.

Теги: вугілля Міненерго Україна спека

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