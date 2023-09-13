Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими

Олексій Кучеренко заявив, що влада на додачу має адаптувати закони, нормативно-правові акти для того, щоб повернути керованість в енергосистемі

«Енергоатом» заборгував 17 мільярдів всім суб'єктам енергоринку

Влада України має звернути увагу на підготовку держпідприємств для забезпечення стабільного електропостачання населення в опалювальний сезон, заявив нардеп Олексій Кучеренко.

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«Сьогодні, на жаль, «Центренерго» визнає, що немає українського вугілля, і воно хоче його імпортувати. Але де воно візьме це вугілля...», – сказав Кучеренко.

Також він нагадав про заборгованість Енергоатому, яка спричиняє дефіцит коштів у підприємств електроенергетики і створює ризики стабільності постачання електроенергії взимку.

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«Енергоатом» заборгував 17 мільярдів всім суб'єктам енергоринку. Оці ключові питання сьогодні є головною внутрішньою загрозою для нашої енергобезпеки», – додав депутат.

За його словами, влада на додачу має адаптувати закони, нормативно-правові акти для того, щоб повернути керованість в енергосистемі.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів і планує закінчити цей процес до кінця року. На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.