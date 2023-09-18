Рейтинг найвпливовіших країн світу у 2023 році: неочікуваний результат

Росія опинилась у рейтингу найвпливовіших країн світу

Згідно з рейтингом країн світу, який був представлений американським журналом US News & World Report, у 2023 році Сполучені Штати та Китай знову стали безперечними лідерами серед найвпливовіших держав. Третє місце неочікувано зайняла країна-агресорка Росія. Про це пише Business Іnsider.

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У процесі складання рейтингу було опитано 17 тис. осіб, яким запропонували поділитися думкою про 87 різних країн. При складанні рейтингу враховувалося, як саме респонденти сприймають вплив тієї чи іншої країни в різних сферах, у тому числі в політичній, економічній та військовій.

US News назвали США «домінуючою світовою державою». Зазначено, що США мають найбільшу економіку в світі за ВВП ($25,5 трлн) і це також «найтехнологічніша» країна світу. США є найбільшим у світі виробником як нафти, так і природного газу, а також мають найбільші у світі запаси вугілля, що врахував US News.

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US News також згадали величезну медіа-індустрію країни з «глобальним впливом», її «значний експорт» по всьому світу, місце розташування багатьох найкращих університетів світу та її провідну роль у міжнародних організаціях, таких як ООН і НАТО. Але він також відзначив деякі «внутрішні проблеми» США, включаючи поляризовану політику, расову напруженість і нерівність доходів американців.

«Китай був однією з найбільш швидкозростаючих економік у світі після реформ у 1978 році. Швидке економічне зростання визнано тим, що врятувало мільйони людей від бідності. Але це зростання спричинило проблеми, як зазначають US News, зокрема зростання нерівності та забруднення в країні та зростання напруженості з деякими іншими великими країнами, такими як США, які критикують їхні дотримання прав людини», – пише видання.

Як пояснюють автори US News & World Report, Росія зуміла зберегти за собою третю сходинку у рейтингу US News & World Report, «незважаючи на проблеми, з якими вона зіткнулася під час війни в Україні.

Армія країни зазнала ганебних невдач, а країна стає все більш ізольованою. Журнал зазначає, що частково міць Росії обумовлена ​​її величезними розмірами, які «важко собі уявити». Адже Росія є найбільшою у світі країною за площею території.

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Репутація країни-агресорки також зросла, оскільки вона має спільні кордони з багатьма країнами, а також морські кордони з Японією та США. US News вказує на такі великі галузі промисловості Росії, як видобуток нафти та природного газу, сільське господарство, рибальство та виробництво, а також історію країни як великого експортера зброї.

Рейтинг також врахував «внесок Росії в культуру з її багатьма авторами та в науку з її історією дослідження космосу». Росія також є членом великих міжнародних організацій, таких як G20 і Світова організація торгівлі, а також постійним членом Ради Безпеки ООН, хоча вона погрожувала вийти з деяких з них.

Цікаво, що Україна займає чотирнадцяту позицію у цьому рейтингу. Випереджаючи Туреччину (15 місце) та поступившись Канаді (13 місце).

«Після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Україна отримала значну політичну та військову підтримку від західних союзників, таких як США, Велика Британія та країни-члени ЄС, і отримала схвалення у всьому світі за свій опір Росії. Але вторгнення Росії знищило її населення, міста та промисловість, завдавши значних втрат, на відновлення яких, ймовірно, знадобляться десятиліття», – пояснюють вибір автори рейтингу. Як пише ресурс, сильна армія України була головним чинником її позиції рейтингу. Україна займає таку ж позицію у рейтингу, як і в 2022 році.

Нагадаємо, Зімбабве за підсумками 2022 року визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414.7. Це випливає з опублікованого наприкінці серпня рейтингу найнещасніших країн світу, складеного дослідницьким відділом Statista.

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Венесуела у цьому рейтингу посідає друге місце з індексом 330,8. Далі йдуть Сирія, Ліван, Судан, Аргентина, Ємен. Україна з індексом трохи більше ста перебуває на восьмому місці. За нею слідує Куба. Топ-10 найнещасніших країн світу – 2022 рік замикає Туреччина, а весь список із 20 держав – Руанда.

Нагадаємо, Японія втратила лідерство серед найсильніших паспортів світу. Вперше за п'ять років її випередив Сінгапур. А от на останній сходинці залишається Афганістан.