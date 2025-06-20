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HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

пресреліз
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури

HR Wisdom Summit від рейтингового журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua – щорічна подія, яка 2 липня 2025 року об’єднає понад 400 HR-лідерів. Управлінці команд, експерти з розвитку талантів та корпоративної культури топових українських компаній, як-от «Olx Робота», Група Нафтогаз, ОККО, ДТЕК, Novus, Kernel і багатьох інших, поділяться перевіреними стратегіями людського капіталу та дієвими рішеннями з досвіду антикризового HR воєнного часу.

Протягом більш ніж десяти років подія трансформувалась у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислювати роль HR, будувати культуру довіри та відповідальності, інтегрувати інновації і, найголовніше, створювати середовище, де люди не виживають, а розкривають свій потенціал.

Цьогорічний HR Wisdom Summit – це:

  • 30+ провідних спікерів з українського та міжнародного бізнесу,
  • 5 тематичних панельних дискусій,
  • обговорення кейсів з адаптації ветеранів, кадрових стратегій під час війни, спільнодії закладів освіти з бізнесом та розвитку корпоративної освіти, побудови мотивації команд і бренду роботодавця в умовах викликів.
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Серед спікерів:

  • Марія Абдулліна, керівниця платформи «Olx Робота»;
  • Сергій Луканін, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз;
  • Наталія Бойко, радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики;
  • Наталія Ємченко,​​ директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту «Серце Азовсталі»;
  • Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel;
  • Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;
  • Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України;
  • Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
  • Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку;
  • Катерина Цибур, HRD Novus;
  • Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест;
  • Інна Печериця, НRD мережі магазинів Eva та Еva.ua;
  • Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;
  • Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ»;
  • Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК;
  • Євгенія Кузьминська, HRD ОККО;
  • Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlе в Україні та Молдові;
  • Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Teva в Україні;
  • Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine;
  • Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;
  • Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK. 

Запрошуємо HR-фахівців, керівників бізнесу, підприємців і тих, хто створює нову корпоративну культуру, до дискусій навколо тем:

  • Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.
  • Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії. Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.
  • Повернулись з фронту – як діяти далі?
    Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.
  • Корпоративне навчання, яке справді працює
    Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.

HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури і місце для пошуку відповідей, що змінюють людей, команди та вектори розвитку компанії.

  • Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua
  • Стежте за оновленнями у Telegram-каналі.
  • Генеральний партнер – Olx Робота
  • Енергетичний партнер – Група Нафтогаз
  • Головні партнери – Sense Bank, Страхова компанія Ingo, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
  • Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media

Про організатора

Ekonomika+ – це бізнес/медіа бюро, до якого входять лідери ділового контенту Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Щороку Ekonomika+ проводить понад 10 масштабних заходів, серед яких – GET Business Festival та HR Wisdom Summit. З 2013 року HR Wisdom Summit зібрав понад 6000 учасників і став головною подією для тих, хто творить майбутнє компаній через людський капітал.

Теги: бізнес робота

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