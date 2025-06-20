HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури

HR Wisdom Summit від рейтингового журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua – щорічна подія, яка 2 липня 2025 року об’єднає понад 400 HR-лідерів. Управлінці команд, експерти з розвитку талантів та корпоративної культури топових українських компаній, як-от «Olx Робота», Група Нафтогаз, ОККО, ДТЕК, Novus, Kernel і багатьох інших, поділяться перевіреними стратегіями людського капіталу та дієвими рішеннями з досвіду антикризового HR воєнного часу.

Протягом більш ніж десяти років подія трансформувалась у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислювати роль HR, будувати культуру довіри та відповідальності, інтегрувати інновації і, найголовніше, створювати середовище, де люди не виживають, а розкривають свій потенціал.

Цьогорічний HR Wisdom Summit – це:

30+ провідних спікерів з українського та міжнародного бізнесу,

5 тематичних панельних дискусій,

обговорення кейсів з адаптації ветеранів, кадрових стратегій під час війни, спільнодії закладів освіти з бізнесом та розвитку корпоративної освіти, побудови мотивації команд і бренду роботодавця в умовах викликів.

Серед спікерів:

Марія Абдулліна, керівниця платформи «Olx Робота»;

Сергій Луканін, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз;

Наталія Бойко, радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики;

Наталія Ємченко,​​ директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту «Серце Азовсталі»;

Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel;

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;

Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України;

Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку;

Катерина Цибур, HRD Novus;

Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест;

Інна Печериця, НRD мережі магазинів Eva та Еva.ua;

Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;

Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ»;

Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК;

Євгенія Кузьминська, HRD ОККО;

Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlе в Україні та Молдові;

Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Teva в Україні;

Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine;

Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;

Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK.

Запрошуємо HR-фахівців, керівників бізнесу, підприємців і тих, хто створює нову корпоративну культуру, до дискусій навколо тем:

Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.

Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії. Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.

Повернулись з фронту – як діяти далі?

Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.

Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом. Корпоративне навчання, яке справді працює

Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.

HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури і місце для пошуку відповідей, що змінюють людей, команди та вектори розвитку компанії.

Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua

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Генеральний партнер – Olx Робота

Енергетичний партнер – Група Нафтогаз

Головні партнери – Sense Bank, Страхова компанія Ingo, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media