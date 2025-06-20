HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесіпресреліз
HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури
HR Wisdom Summit від рейтингового журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua – щорічна подія, яка 2 липня 2025 року об’єднає понад 400 HR-лідерів. Управлінці команд, експерти з розвитку талантів та корпоративної культури топових українських компаній, як-от «Olx Робота», Група Нафтогаз, ОККО, ДТЕК, Novus, Kernel і багатьох інших, поділяться перевіреними стратегіями людського капіталу та дієвими рішеннями з досвіду антикризового HR воєнного часу.
Протягом більш ніж десяти років подія трансформувалась у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислювати роль HR, будувати культуру довіри та відповідальності, інтегрувати інновації і, найголовніше, створювати середовище, де люди не виживають, а розкривають свій потенціал.
Цьогорічний HR Wisdom Summit – це:
- 30+ провідних спікерів з українського та міжнародного бізнесу,
- 5 тематичних панельних дискусій,
- обговорення кейсів з адаптації ветеранів, кадрових стратегій під час війни, спільнодії закладів освіти з бізнесом та розвитку корпоративної освіти, побудови мотивації команд і бренду роботодавця в умовах викликів.
Серед спікерів:
- Марія Абдулліна, керівниця платформи «Olx Робота»;
- Сергій Луканін, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз;
- Наталія Бойко, радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики;
- Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, голова наглядової ради проєкту «Серце Азовсталі»;
- Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel;
- Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України;
- Дарія Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України;
- Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
- Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку;
- Катерина Цибур, HRD Novus;
- Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест;
- Інна Печериця, НRD мережі магазинів Eva та Еva.ua;
- Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank;
- Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу «Астарта-Київ»;
- Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК;
- Євгенія Кузьминська, HRD ОККО;
- Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlе в Україні та Молдові;
- Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Teva в Україні;
- Ігор Кабузенко, керівний партнер Ward Howell Ukraine;
- Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;
- Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK.
Запрошуємо HR-фахівців, керівників бізнесу, підприємців і тих, хто створює нову корпоративну культуру, до дискусій навколо тем:
- Команда на межі вигорання? Поговоримо, як зробити робоче середовище місцем сили та зростання.
- Зовні лояльні, а зсередини шукають вакансії. Як утримати таланти, поки вони не пішли у пошуку кращих пропозицій.
- Повернулись з фронту – як діяти далі?
Реальні практики адаптації ветеранів: без формальностей, з людяністю, результатами і сенсом.
- Корпоративне навчання, яке справді працює
Як зробити освіту інструментом зростання та побудови довіри, а не галочкою.
HR Wisdom Summit – це точка відліку для трансформації корпоративної культури і місце для пошуку відповідей, що змінюють людей, команди та вектори розвитку компанії.
- Подробиці та реєстрація: https://hrws.delo.ua
- Стежте за оновленнями у Telegram-каналі.
- Генеральний партнер – Olx Робота
- Енергетичний партнер – Група Нафтогаз
- Головні партнери – Sense Bank, Страхова компанія Ingo, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media
Про організатора
Ekonomika+ – це бізнес/медіа бюро, до якого входять лідери ділового контенту Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Щороку Ekonomika+ проводить понад 10 масштабних заходів, серед яких – GET Business Festival та HR Wisdom Summit. З 2013 року HR Wisdom Summit зібрав понад 6000 учасників і став головною подією для тих, хто творить майбутнє компаній через людський капітал.
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