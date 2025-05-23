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Туризм чи політика? Що стоїть за близькосхідним вояжем Трампа

glavcom.ua
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Трамп із кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом після прибуття в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, 13 травня 2025 року
фото: AP

Доктрина Трампа на Близькому Сході: угоди замість демократії

  • $2 трильйони замість цінностей

Триденне турне Дональда Трампа до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ (13–16 травня) завершилося гучним комерційним феєрверком. Підписано угоди майже на $2 трильйони доларів – у сферах оборони, авіації, штучного інтелекту й енергетики. Але разом із ними було остаточно поховано будь-яке просування демократичних принципів у зовнішній політиці США.

  • Американський інтерес: вигода понад усе

Виступ Трампа в Ер-Ріяді став одою авторитарним режимам. Він відкрито висміяв «інтервенціоналістів», «будівничих націй» і західні НУО, натомість похвалив місцевий порядок, заснований на «національних традиціях». Така формула, за його словами, і є запорукою миру й стабільності.

  • Угода з Іраном чи ультиматум нафті

Навіть щодо Ірану, якого Трамп назвав «агентом хаосу і терору», він заявив про готовність домовлятися. Проте, в разі відмови, пригрозив звести експорт нафти з Тегерану «до нуля».

  • Ізраїль нервує: безпека поступається прибутку

В Ізраїлі – тривога. Прем’єр-міністр Нетаньягу прямо заявив, що домовленості з арабськими країнами ігнорують інтереси його держави. Вашингтон більше не підтримує силове стримування ХАМАСу й Ірану, а Трамп відкрито засудив нову ізраїльську операцію в Газі, закликаючи до перемир’я. Єрусалим – роздратований.

  • Скандал на $400 мільйонів: літак з Дохи і тінь Віткоффа

Окрема хвиля критики – навколо повідомлень про подарунок Трампу від Катару: розкішний Boeing 747-8 вартістю $400 млн. Опоненти вказують, що це не була ініціатива Дохи – угоду нібито пролобіював спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Говард Віткофф. Усе це – на тлі звинувачень у конфлікті інтересів і ризиках шпигунства.

  • Комерційний туризм чи державна політика?

Критики вказують: Трамп у регіоні просував не лише інтереси США, а й бізнес своїх наближених. Згадується компанія Witkoff Group, яка залучала катарські інвестиції у США – зокрема в купівлю проблемного готелю Park Lane у Нью-Йорку у 2023 році. Угода врятувала об’єкт від банкрутства, але залишила більше запитань, ніж відповідей.

  • Від Ер-Ріяда до Москви: зовнішня політика без моралі

Цинізм і «всеїдність» нової доктрини стосуються не лише Близького Сходу. Спецпредставник Віткофф неодноразово зустрічався з Путіним, обговорюючи економічні проєкти. Сам Трамп хвалився «дуже добрими» розмовами з російським лідером. Відмова тиснути на Росію може пояснюватися не лише симпатією Трампа до авторитаризму, а і його бізнес-інтересами. Тісні зв’язки Трампа і Віткоффа з російським (і проросійським) капіталом – давно не секрет.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп бізнес політика Саудівська Аравія Катар ОАЕ

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