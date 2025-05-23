Власник OnlyFans збирається продати платформу. Reuters назвав ціну угоди

Переговори про продаж тривають щонайменше з березня, угоду може бути укладено найближчими тижнями

Компанія Fenix International, яка володіє платформою OnlyFans, веде переговори про продаж сервісу інвестиційній групі на чолі з американською фірмою Forest Road Company. Ціна угоди може скласти близько $8 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За фінансовий рік, який закінчився в листопаді 2023 року, OnlyFans отримала $6,6 млрд доходу. У 2020 році цей показник становив лише $375 млн. Така динаміка зростання викликала інтерес серед інвесторів. Платформа забирає 20% від заробітку авторів, які публікують світлини чи відео.

За даними агентства, переговори щодо потенційного продажу тривають щонайменше з березня, і угоду можуть укласти вже найближчими тижнями. Водночас остаточного рішення ще не ухвалено. Серед варіантів майбутнього компанії також розглядається вихід на IPO (публічне розміщення акцій).

Єдиним акціонером Fenix International є Леонід Радвінський – американець українського походження. Він придбав OnlyFans у 2018 році й, згідно з британськими звітами, виплатив собі щонайменше $1 млрд дивідендів за останні три роки.

Водночас потенційний покупець заснований у 2017 році. Forest Road Company є інвестиційною компанією, що цікавиться медіа, відновлюваною енергетикою та цифровими активами, як зазначено на її вебсайті. Серед її проєктів – команда з перегонів Formula E та нещодавнє придбання інвестиційного банку ACF.

Нагадаємо, протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans. Податковій відомо про 5435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7036 облікових записів.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

До слова, контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.