Готелі Туреччини вигадали новий «головний біль» для туристів і туроператорів

Змінне ціноутворення стає все більш поширеним явищем у готелях Туреччини

Новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті. Про це пише «Главком» із посиланням на Turizm Gazetesi.

«Автоматичне та змінне ціноутворення на основі попиту, яке стало звичним явищем в авіакомпаніях, також починає поширюватися на готелі. Ця система ціноутворення, яка стала звичним явищем у міських готелях, схоже, поширюється на курортні заклади, оскільки технології розвиваються, а канали збуту використовують їх більш гнучко та з орієнтацією на клієнтів. Це найбільша загроза для туроператорів та агентств з продажу», – йдеться у статті.

Такий розвиток подій розчаровує як туроператорів, так і турагентства. «Проте ця тенденція вже незворотна: готельний бізнес стає дедалі динамічнішим з погляду заповнюваності та цін. І, отже, більш непередбачуваним», – запевняють турки. У результаті ціни постійно змінюються і турагентам майже неможливо працювати: пропозиції, створені в четвер, можуть бути застарілими в понеділок, пояснюють експерти.

Новий підхід Туреччини до бронювання головним чином пов'язаний зі швидким технологічним розвитком систем дистрибуції та зміною стратегії дистрибуції багатьох готелів. Все більше мереж та готелів більше не бажають йти традиційним шляхом та укладати довгострокові контракти з туроператорами, йдеться у матеріалі.

Таким чином, і туроператорам, і турагентам буде набагато важче продавати тури – так як обіцяють одні ціни, а поки турист доїхав до офісу – вже важче шукати і знаходити пропозиції, що відповідають їх запитам.

Нагадаємо, туристи вже не їдуть масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають».