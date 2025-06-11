На «Дія.Бізнес» працюватиме Онлайн кабінет підприємця

На «Дія.Бізнес» з'явиться Онлайн-кабінет підприємця: Уряд посилює підтримку бізнесу

На платформі «Дія.Бізнес» буде створено Онлайн-кабінет підприємця, що дозволить малому та середньому бізнесу отримати персоналізовану підтримку від держави. Рішення про його створення було ухвалено сьогодні, 11 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єр-міністра, цей крок спрямований на покращення бізнес-клімату в країні, «адже сильна економіка є запорукою фінансування армії та забезпечення стійкості держави».

«Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу», – зазначив Денис Шмигаль.

Очікується, що Онлайн-кабінет стане зручним інструментом для підприємців, надаючи їм доступ до актуальної інформації про державні програми, гранти, кредити та інші ініціативи, спрямовані на розвиток бізнесу. Це дозволить оптимізувати процес пошуку необхідних ресурсів та допомоги, сприяючи зростанню підприємництва в Україні.

Нагадаємо, кабінет міністрів ухвалив рішення запустити експеримент із цифровим працевлаштуванням через портал «Дія».

Пілотний проєкт буде тривати два роки. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації передбачає використання вебпорталу електронних послуг для пошуку роботи.

Наразі мова лише про державну службу. Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія». Увесь процес буде цифровим: від подачі заявки до передавання необхідних документів – усе відбуватиметься через застосунок.