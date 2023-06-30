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ICC закликає парламент не приймати законороєкт про заборону на стягнення боргів з держпідприємств

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ICC закликає парламент не приймати законороєкт про заборону на стягнення боргів з держпідприємств
Депутати пропонують на період воєнного стану та два роки після його завершення заборонити через суд стягувати борги з державних операторів критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури

Міжнародна торгівельна палата (International Chamber of Commerce, ICC) закликала Верховну Раду спрямувати на доопрацювання законопроєкт №8316, оскільки його прийняття негативно вплине на енергетику та економіку.

Про це йдеться у листі ICC до голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

У ньому зазначається, що депутати законопроєктом №8316 пропонують на період воєнного стану та два роки після його завершення заборонити через суд стягувати борги з державних операторів критичної інфраструктури.

«Аналітики ICC дослідили цей законопроєкт та дійшли висновку, що його прийняття негативно вплине на енергетичну галузь країни. Зокрема, він фактично знищує ринкові механізми (гарантованість платності), тому власники енергоресурсів (вугілля, природнього газу) не будуть реалізовувати продукцію операторам заздалегідь усвідомлюючи, що законодавчих механізмів, які б захищали право продавця на отримання компенсації за поставлену продукції більше не існує», – йдеться у листі.

В ICC зауважили, що внаслідок прийняття законопроєкту постачальники обладнання не будуть продавати товари державним операторам критичної інфраструктури через 100% ризики неотримання оплати та відсутності механізмів судового захисту своїх прав.

Через це входження до наступного опалювального сезону, окрім руйнування української енергосистеми буде супроводжуватися додатковими кризовими явищами для операторів – недостатності забезпечення паливом, енергоресурсами та відсутності необхідного обладнання для ремонтів.

«Враховуючи перераховане просимо Вас спрямувати цей законопроєкт на доопрацювання та виключити з поточної редакції законопроєкту №8316 норми про заборону на стягнення боргів з державних операторів критичної інфраструктури», – підсумували в ICC.

Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.

Теги: парламент борг бізнес держава

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