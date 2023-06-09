Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів

Колишні магазини Adidas у Росії можуть отримати нову назву, яку пропонує ліванський інвестор

Ліванська компанія Daher запланувала викупити російські магазини німецької компанії спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas, що пішла з країни в березні 2022 року, повідомляє Telegram-канал Mash. За даними ресурсу, варіантів розвитку подій навколо бренду може бути декілька.

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Один із них – торгові точки можуть перейменувати так, щоб зберегти асоціацію з брендом, але ввозити товар із паралельного імпорту. Інший варіант – перезапуск мережі за прикладом раніше викуплених Daher торгових точок брендів компанії Inditex (так приміром російська Zara стала MAAG тощо). І тут магазини повністю змінили назви, але спробували зберегти концепцію. При цьому продукція Inditex у нових магазинах не представлена.

Москвичі у соцмережах категорично не підтримали ці ідеї: Хто їх просив? У новій недоZara якість та дизайн відстійні. Хочете тепер на Adidas відірватися?», «І будуть у нас абібаси», «Думаю Zadidas так сильно не розкуповуватимуть. І думаю навряд чи буде така сама продукція», – прокоментували росіяни цю інформацію у Telegram-каналах.

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Раніше 2 травня стало відомо, що компанія Adidas вирішила продати російський бізнес іноземному інвестору. Найбільший виробник спортивного одягу припинив роботу в Росії у березні 2022 року. Очікується, що новий власник придбає 100 магазинів у Росії.

Тоді російські ЗМІ писали Adidas нібито покинула ринок Росії не заплативши 10 млрд рублів податків. Керівник центру правопорядку Московського регіону Олександр Хамінський звинуватив компанію Adidas у нібито несплаті 10 млрд рублів податків після того, як німецький бренд заявив про свій вихід з російського ринку. Чиновник звернувся до влади з вимогою «розібратись» з цією компанією.