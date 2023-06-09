Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
Росіяни почали вигадувати нову назву бренду Adidas
фото з відкритих джерел

Колишні магазини Adidas у Росії можуть отримати нову назву, яку пропонує ліванський інвестор 

Ліванська компанія Daher запланувала викупити російські магазини німецької компанії спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas, що пішла з країни в березні 2022 року, повідомляє Telegram-канал Mash. За даними ресурсу, варіантів розвитку подій навколо бренду може бути декілька.

Один із них – торгові точки можуть перейменувати так, щоб зберегти асоціацію з брендом, але ввозити товар із паралельного імпорту. Інший варіант –  перезапуск мережі за прикладом раніше викуплених Daher торгових точок брендів компанії Inditex (так приміром російська Zara стала MAAG тощо). І тут магазини повністю змінили назви, але спробували зберегти концепцію. При цьому продукція Inditex у нових магазинах не представлена.

Москвичі у соцмережах категорично не підтримали ці ідеї:  Хто їх просив? У новій недоZara якість та дизайн відстійні. Хочете тепер на Adidas відірватися?», «І будуть у нас абібаси», «Думаю Zadidas так сильно не розкуповуватимуть. І думаю навряд чи буде така сама продукція», – прокоментували росіяни цю інформацію у Telegram-каналах.

Раніше 2 травня стало відомо, що компанія Adidas вирішила продати російський бізнес іноземному інвестору. Найбільший виробник спортивного одягу припинив роботу в Росії у березні 2022 року. Очікується, що новий власник придбає 100 магазинів у Росії.

Тоді російські ЗМІ писали Adidas нібито покинула ринок Росії не заплативши 10 млрд рублів податків. Керівник центру правопорядку Московського регіону Олександр Хамінський звинуватив компанію Adidas у нібито несплаті 10 млрд рублів податків після того, як німецький бренд заявив про свій вихід з російського ринку. Чиновник звернувся до влади з вимогою «розібратись» з цією компанією. 

Читайте також: Мережа висміяла нову назву колишнього магазину Michael Kors у Москві
Теги: санкції бізнес ринок Новости Adidas росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
США та Індія спільно робитимуть двигуни для винищувачів – Wall Street Journal
США та Індія спільно робитимуть двигуни для винищувачів – Wall Street Journal
Популярна курортна країна заборонила туристам готівку: влада знайшла пояснення
Популярна курортна країна заборонила туристам готівку: влада знайшла пояснення
Банки ще однієї країни масово відмовляються від російського рубля
Банки ще однієї країни масово відмовляються від російського рубля
Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Казахстан назвав свого головного торгового партнера, і це не Росія
Казахстан назвав свого головного торгового партнера, і це не Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
21K
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)
15K
«Дружній вогонь» по Залужному
15K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
14K
Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС
12K
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту