Українцям з боргами за комуналку заборонять купувати автомобілі – законопроєкт

Відповідно до законопроекту, під час реєстрації автомобіля проводитиметься перевірка того, чи є покупець боржником

В Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363, зареєстрований у Верховній Раді. Про це написала в Telegram-каналі ексглава Податкового комітету Ради Ніна Южаніна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише нардепка, відповідно до законопроєкту, під час реєстрації автомобіля в обов'язковому порядку проводитиметься перевірка щодо того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників.

«У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю буде заборонено», – зазначила Южаніна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за словами ексглави Податкового комітету Ради, банківські установи на вимогу судового виконавця мають не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту у відсотках, а потім накладати арешт на депозит та передавати ці гроші у рахунок погашення боргу. У Мін'юсті потребу внесення таких змін до законодавства пояснили тим, що це «зробить комфортним сплату боргу сумлінним боржникам».

Нагадаємо, Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.

До слова, у другій половині 2023 року, залежно від перебігу воєнних дій та економічної ситуації в країні, вартість житла на первинному ринку зросте в середньому на 3-5% в гривневому еквіваленті, а відтак суттєві цінові «стрибки» на квартири малоймовірні.