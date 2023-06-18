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У яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом: список

Діана Гасюк
glavcom.ua
У яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом: список
Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць
фото з відкритих джерел

Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі

Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць (приблизно 2% у частці). Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.

Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Опитані організації передбачають на 2027 рік втрату за посадами з обліку та адміністрування, касирів, клерків, бухгалтерів, а також адміністраторів та секретарів, що є наслідком переважно цифровізації та автоматизації процесів.

Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

  • Клерки з введення даних. 
  • Адміністративний персонал та. відповідальні секретарі.
  • Працівники бухгалтерії.
  • Охоронці.
  • Домробітники.
  • Касири.
  • Клерки матеріально-технічного обліку.
  • Збиральники та фабричні робітники. 
  • Працівники поштової служби.
  • Банківські касири.
  • Продавці магазину.
  • Фахівці з телемаркетингу. 
  • Працівники з обслуговування клієнтів. 
  • Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування. 
  • Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники.

Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.

Раніше повідомлялося, які професії в Україні приносять найбільше грошей.

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Теги: бізнес робота гроші

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