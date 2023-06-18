У яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом: список
Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі
Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць (приблизно 2% у частці). Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.
Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Опитані організації передбачають на 2027 рік втрату за посадами з обліку та адміністрування, касирів, клерків, бухгалтерів, а також адміністраторів та секретарів, що є наслідком переважно цифровізації та автоматизації процесів.
Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:
- Клерки з введення даних.
- Адміністративний персонал та. відповідальні секретарі.
- Працівники бухгалтерії.
- Охоронці.
- Домробітники.
- Касири.
- Клерки матеріально-технічного обліку.
- Збиральники та фабричні робітники.
- Працівники поштової служби.
- Банківські касири.
- Продавці магазину.
- Фахівці з телемаркетингу.
- Працівники з обслуговування клієнтів.
- Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування.
- Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники.
Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.
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