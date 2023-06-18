У яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом: список

Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі

Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць (приблизно 2% у частці). Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.

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Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Опитані організації передбачають на 2027 рік втрату за посадами з обліку та адміністрування, касирів, клерків, бухгалтерів, а також адміністраторів та секретарів, що є наслідком переважно цифровізації та автоматизації процесів.

Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

Клерки з введення даних.

Адміністративний персонал та. відповідальні секретарі.

Працівники бухгалтерії.

Охоронці.

Домробітники.

Касири.

Клерки матеріально-технічного обліку.

Збиральники та фабричні робітники.

Працівники поштової служби.

Банківські касири.

Продавці магазину.

Фахівці з телемаркетингу.

Працівники з обслуговування клієнтів.

Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування.

Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники.

Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.

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