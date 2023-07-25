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Шмигаль розповів, як Україна готується до зими

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шмигаль розповів, як Україна готується до зими
Запаси природного газу в українських підземних сховищах досягли 11,7 млрд куб. м
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна закачала у сховища 80% від потреб газу на опалювальний сезон

У рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу, також триває відновлення енергетики. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

ід початку року вже відремонтували 14,5 тис. км  повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Також забезпечується посилений захист для енергооб’єктів. 

«Національна компанія «Укренерго» виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж. Рухаємося чітко в межах графіків. У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики», – зазначив Шмигаль.

Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими й теплоенергетики. У плановому реживі відбуваються ремонти ТЕЦ, котелень та ТЕС.

«11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн», – додав очільник Кабміну.

Шмигаль також закликав Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство енергетики, «Укренерго», «Нафтогаз», які є відповідальними за підготовку до зими, до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» дав відповідь, як зміняться ціни на газ напередодні зими.

Теги: газ опалювальний сезон Денис Шмигаль зима

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